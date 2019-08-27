ظريف: لا يمكن تصور اي لقاء بين ترامب وروحاني قبل العودة للاتفاق النووي

اشار وزير ​الخارجية الايرانية​ ​محمد جواد ظريف​ لوكالة "ايرنا" الايرانية الى انه "قال في ​فرنسا​ أنه لا يمكن تصور أي لقاء بين الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس الايراني ​حسن روحاني​ حتى عودة أميركا إلى ​الاتفاق النووي​.

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