الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان

ذكرت قناة "RT" ان ​الجيش الإسرائيلي​ فرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع ​لبنان​.

يأتي ذلك، بعدما توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل برد مناسب عقب استهدافها مقاتلي الحزب في سوريا، ووعد بإسقاط الطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء لبنان، بعد انفجار طائرة مسيرة وسقوط أخرى في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إن قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ يومين، وقامت بنشر كتائبها في المنطقة بموجب تقديرات استخبارية، بالقرب من الحدود مع سوريا ولبنان.

كما نشر الجيش الإسرائيلي قرب الحدود عدة بطاريات من منظومة "القبة الحديدية".