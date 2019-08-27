الارشيف / اخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت قناة "RT" ان ​الجيش الإسرائيلي​ فرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع ​لبنان​.

يأتي ذلك، بعدما توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل برد مناسب عقب استهدافها مقاتلي الحزب في سوريا، ووعد بإسقاط الطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء لبنان، بعد انفجار طائرة مسيرة وسقوط أخرى في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إن قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ يومين، وقامت بنشر كتائبها في المنطقة بموجب تقديرات استخبارية، بالقرب من الحدود مع سوريا ولبنان.

كما نشر الجيش الإسرائيلي قرب الحدود عدة بطاريات من منظومة "القبة الحديدية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا