استغرب وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح من ​السراي الحكومي​ "إنتقاد البعض لمواقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من الإعتداءات الإسرائيلية وأحيل هذا البعض على ​البيان الوزاري​ الذي يعطي اللبنانيين الحق في الدفاع عن أرضهم ونحن شعب لديه كرامة ومن حقنا الدفاع عن ارضنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب استغرب انتقاد البعض لمواقف الرئيس عون: من حقنا الدفاع عن ارضنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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