قبلان: لحوار عقلاني وقانوني هادف إلى حل الخلافات العقارية بجبيل

أكد المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ اثر لقائه وفداً من لجنة جبيل لمتابعة موضوع الخلافات العقارية في المنطقة "ضرورة التعاون والتنسيق مع ​البطريركية المارونية​ وإجراء حوار عقلاني وقانوني هادف إلى حل الخلافات والمشاكل العقارية بين أهلنا وإخواننا في قرى بلاد جبيل و​كسروان​، مشدّداً على أولوية وأهمية الحفاظ على العيش المشترك".

وتوجه سماحته إلى أبناء منطقة بلاد جبيل بالقول:"أنتم أبناء بلد واحد ومنطقة واحدة، ولا يجوز أن تعيشوا في تشنّج دائم بسبب إشكالات عقارية يفترض ألا تكون سبباً لنزاعات وصراعات ليست في محلها، طالما هناك عقلاء وقوانين ومستندات من شأنها إظهار الحدود وتثبيت الحقوق".