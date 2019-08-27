أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اثر لقائه وفداً من لجنة جبيل لمتابعة موضوع الخلافات العقارية في المنطقة "ضرورة التعاون والتنسيق مع البطريركية المارونية وإجراء حوار عقلاني وقانوني هادف إلى حل الخلافات والمشاكل العقارية بين أهلنا وإخواننا في قرى بلاد جبيل وكسروان، مشدّداً على أولوية وأهمية الحفاظ على العيش المشترك".
وتوجه سماحته إلى أبناء منطقة بلاد جبيل بالقول:"أنتم أبناء بلد واحد ومنطقة واحدة، ولا يجوز أن تعيشوا في تشنّج دائم بسبب إشكالات عقارية يفترض ألا تكون سبباً لنزاعات وصراعات ليست في محلها، طالما هناك عقلاء وقوانين ومستندات من شأنها إظهار الحدود وتثبيت الحقوق".
كانت هذه تفاصيل خبر قبلان: لحوار عقلاني وقانوني هادف إلى حل الخلافات العقارية بجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.