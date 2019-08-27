تسلم ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أوراق اعتماد سفير جمهورية ​البوسنة والهرسك​ Mato Zeko، ثم أوراق اعتماد سفير جمهورية ​البيرو​ Paul Paredes Portella.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون تسلم أوراق اعتماد سفراء البوسنة الهرسك والبيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.