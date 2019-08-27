عصام سليمان مهنئا طنوس مشلب: أعدنا للمجلس الدستوري مكانته وثقة المواطنين به

عقد رئيس المجلس ​الدستور​ي الدكتور ​عصام سليمان​ مؤتمرا صحافيا، في مقر المجلس، بعد اجتماع للمجلس الجديد عقد لانتخاب رئيس ونائبه، هنّأ فيه رئيس المجلس الجديد ​طنوس مشلب​ متمنيا له التوفيق، مشيرا الى "ان وفق مبدأ ان على كل مسؤول تقديم جردة حساب عن عمله قبل تسليم المسؤولية لخلفه، قدمنا تقريرنا للهيئة الجديدة في المجلس"، ورأى "ان وبعد مسار صعب تخلل ولايتنا انعكس على تشكيل اللجنة الجديدة للمجلس في ظل وضع سياسي نعلم انه مأزوم ويؤثر على مسار المجلس، قررنا نحن في المجلس مواجهة كل الصعوبات لاستعادة دور المجلس ومكانته بعد تعطل دوره لاربع سنوات فعززنا حضوره على المستوى الوطني وايضا على الصعيدين العربي والدولي لانه ركن اساسي في بناء دولة الحق والمؤسسات وضبط عملية التشريع في اطار القواعد التي رسمها الدستور"، مشددا على "ان لبنان لا يقوم الا على العدالة وتطبيق القوانين والدستور".

وكشف سليمان ان "نحن نجحنا في تحويل ملكية مقر المجلس الدستوري، الى ​الدولة​ اللبنانية لاهمية ان يكون للمجلس مقرا مستقلا ، ونحن عملنا على ان يكون له استقلالية عن باقي السلطات وبخاصة التنفيذية منها والتشريعية، وهو شرط اساسي لممارسة دوره والقيام بالمهام المنوطة به، في دولة اعتاد فيها المسؤولون على التدخل في شؤون المؤسسات وتسخيرها لمصالحهم الخاصة"، كاشفا ان " وقد ادت التدخلات السياسية في الفترة السابقة الى زعزعة ثقة المواطن، بالمجلس، ما دفعنا الى اقفال الباب امام كل التدخلات السياسية، وعملنا بما يرضي ضميرنا ويحفظ المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بالدولة،" لافتا الى ان "نحن عززنا سلطة المجلس وحضوره، من خلال الزام كل مسؤول يريد ان يكشف عن حساباته عند توليه المسؤولية ان يحضر الى المجلس شخصيا لتقديم هذا الكشف"

وأعلن سليمان ان نسلم الامانة اليوم وأمام المجلس طعن ب​الانتخابات الفرعية​ في ​طرابلس​ وقد حُددت جلسة لاصدار القرار وكان سيصدر اليوم لولا انتهاء الولاية، اما الطعن الثاني فيتألف من طعنين ب​قانون الموازنة​ وقد عين المجلس مقررا لكل منهما، مضيفا ان مهلة الاسقاط بالنسبة للطعنين تقلصت، بسبب انتهاء الولاية،" وشدد على ان نحن مضطرون لتوضيح الامور بسب تشويه الحقائق في بعض الصحف والتي اذا سكت عنها تصبح حقيقة "، وختم سليمان بالتأكيد "ان ولاية مجلسنا امتدت لـ 10 سنوات، نخرج اليوم وضميرنا مرتاح، كفنا نظيف ورؤوسنا مرفوعة".