سكرية: نستبعد أن يكون هناك عملاء داخليين اسرائيليين أطلقوا الطائرات من الداخل

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​الوليد سكرية​ في حديث إذاعي انه "من الطبيعي أن تهدد ​اسرائيل​ أنها ستمحي ​لبنان​ عن الخريطة في حال رد ​حزب الله​ على الاعتداء الذي وقع في الضاحية ولكن ​المقاومة​ سترد على هذا العدوان والباقي لدى اسرائيل ان كانت تستدرج المقاومة لرد عسكري لتصل الى الحرب".

ولفت إلى ان "الموقف الأميركي المعلن يدعو للتهدئة واذا كان هذا الموقف حقيقي فحتى اسرائيل لن تتمكن من الدخول الى الحرب ولو كان بامكانها الدخول بحرب لدخلت منذ زمن وهي لا تذهب الى حرب منفردة ان لم يكن هناك ضوء أميركي أخضر". وأكد انه " لدى اسرائيل طائرات مسيرة حديثة ومتطورة ونستبعد أن يكون هناك عملاء داخليين اسرائيليين أطلقوا الطائرات من الداخل".