معوض: لا يمكن المزايدة علينا بالعيش المشترك وسنخوض معركة وقف نهب الدولة

أكد رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ اهمية دور الشباب في النضال السياسي، مشيرًا إلى ان نضال شباب الحركة أدى التي تثبيت التوازن السياسي في زغرتا – الزاوية، ما سيشكّل مدخلا للتغيير.

ولفت الى ان "حركة الاستقلال" لن تساوم على استقلال ​لبنان​ وسيادته كما ان "العيش المشترك بالنسبة لنا ليس شعارًا بل حقيقة ولا يمكن لاحد ان يزايد علينا في هذا المجال"، معلنًا "اننا سنخوض معركة الإصلاح ووقف نهب الدولة".

وفي كلمة ألقاها أمام أكثر من 500 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا شاركوا في مخيم "سوا" الذي نظمته المنظمة الشبابية في "حركة الاستقلال" في بشناتا، أشار إلى انه "استطعنا بنضالنا ان نحول ​زغرتا الزاوية​ من جمهورية مغلقة الى جزء من ​الجمهورية​ اللبنانية تحت سقف ​الدولة اللبنانية​ يستطيع كل شخص فيها ان يعبّر عن رأيه بحرية، وهذا ما تمت ترجمته في ​الانتخابات​ الاخيرة".

وأكد معوض اهمية دور الشباب في النضال السياسي، مشيرا الى انه "باستطاعتكم ان تفخروا انكم جزء من حركة سياسية نضالية، تاريخها ناصع على مدى 60 عاما، راهنت على الدولة و​الجيش اللبناني​ في حين لم يكن احد يراهن عليهما".

معوض لفت الى "اننا لم نقف بوجه ​الفساد​ بالكلام بل قمنا ببيع اراضي اجدادنا ليبقى قرارنا مستقلا ولكي لا يتهمنا احد يوما بأننا مددنا يدنا الى ​المال​ العام، لذا اقول لكم ان باستطاعتكم ان تفخروا بانتمائكم الى حركة سياسية مثل "حركة الاستقلال".