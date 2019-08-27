ماكرون ينتقد رئيس البرازيل بسبب تعليق "غير مهذب" عن زوجته

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA وصف إيمانويل ماكرون التعليقات بشأن زوجته بأنها تعليقات "غير مهذبة للغاية"

انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو بسبب موقفه من تعليق وصفه بأنه "غير مهذب" بشأن زوجته بريجيت.

وكان أحد أنصار الرئيس البرازيلي قد سخر من زوجة ماكرون، البالغة من العمر 66 عاما، في منشور على موقع فيسبوك.

واحتوى المنشور صورة تقارن بين سيدة فرنسا الأولى وزوجة بولسونارو، ميشيل، البالغة من العمر 37 عاما.

وقال المنشور : "الآن تفهم لماذا يضطهد ماكرون بولسونارو؟"

وكتب بولسونارو (باللغة البرتغالية) تعقيبا على التعليق: "لا تحرجوه ... يا رجل".

وقال ماكرون، ردا على سؤال يتعلق بتصريحات بولسونارو، إنها "غير مهذبة للغاية" و"محزنة".

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي خلال قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية يوم الاثنين : "أدلى (بولسونارو) بأشياء غير مهذبة للغاية عن زوجتي. أحترم جدا الشعب البرازيلي، ونأمل فقط أن يكون لديهم رئيس يتصرف بطريقة تليق بمنصبه".

ويسلط تبادل التصريحات الحادة بين ماكرون وبولسونارو الضوء على خلاف تسببت فيه أزمة حرائق الأمازون. © Getty Images بولسونارو وزوجته ميشيل أثناء موكب رئاسي

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ويقود ماكرون جهودا تهدف إلى حث قادة العالم على اتخاذ إجراء حيال الحرائق التي تعصف بغابات الأمازون.

ووصف ماكرون الحرائق بأنها "أزمة دولية"، كما أنحى معارضون باللائمة فيها على خطاب بولسونارو المعادي للبيئة وعدم اتخاذه إجراءات بشأن إزالة الأشجار.

بيد أن بولسونارو اتهم ماكرون بأن لديه "عقلية استعمارية".

ويتمتع الرئيس البرازيلي اليميني بسجل حافل بالإدلاء بتعليقات مسيئة للمرأة وأصحاب البشرة السمراء والأقليات.

وكانت واحدة من أكثر تصريحاته المسيئة تلك التي جاءت خلال نقاش ساخن في البرلمان مع النائبة اليسارية ماريا دو روزاريو في سبتمبر/أيلول 2014.

وقال بولسونارو للنائبة : "لن اغتصبك لأنك لا تستحقين ذلك".

كما أثار بولسونارو ضجة أثناء حديثه عن ابنته خلال حدث عام في أبريل/نيسان 2017 وقال في ذلك الوقت : "لدي خمسة أطفال، كان عندي أربعة أولاد، وفي المرة الخامسة، كنت ضعيفا فأنجبت فتاة".