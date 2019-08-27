مصرع 6 مهاجرين بعد محاولتهم الهرب من الشرطة اليونانية

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لقى ستة مهاجرين مصرعهم بحادث في شمال اليونان الاثنين حين حاول مهربوهم الهرب من الشرطة ما أدى الى انقلاب عربتهم، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وانزلقت العربة، التي كانت تنقل 16 رجلا، وانقلبت اثناء محاولة المهرّبين تفادي نقطة تفتيش للشرطة قرب الحدود مع تركيا. ولم تفصح السلطة عن هويات أو جنسيات الضحايا.

وأعلنت وفاة ستة رجال عند وصولهم إلى مستشفى اليكساندروبولي، فيما يعاني شخص سابع من جروح خطيرة.

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وأفاد المصدر ان المهربين، وهما بلغاري وجزائري الجنسية، هربا بعد الحادث ولكن تم القبض عليهما لاحقا.

المصدر وكالات