كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتخطي اجتماع المناخ لمجموعة السبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشة حول المناخ مع قادة العالم الآخرين في قمة مجموعة السبع في فرنسا، تاركًا مقعدًا فارغًا بينما ناقش سماسرة الطاقة العالميون كيفية مساعدة منطقة الأمازون التي دمرتها الحرائق وخفض انبعاثات الكربون.

كان من المقرر أن يحضر ترامب جلسة يوم الاثنين حول المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات في قمة مجموعة السبع في بياريتز، لكن لم يحضرها. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيف القمة، إن مساعدي ترامب كانوا هناك بدلًا من ذلك.

ترامب هو أحد المتشككين في التغير المناخي الذي ادعى ذات مرة أنه مجرد خدعة اخترعها الصينيون. لقد أدى قراره بسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 إلى إلحاق أضرار جسيمة بالجهود العالمية المبذولة لخفض الانبعاثات.