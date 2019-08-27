كهرباء المغرب لإسبانيا

كشفت مؤسسة إسبانية شبه عمومية أن المغرب أصبح المصدر الأول للكهرباء إلى إسبانيا.

وقالت Red Eléctrica de España، في تقرير جديد صدر أخيرا، إن المغرب استحوذ على 76 في المائة من رقم معاملات تجارة الكهرباء في الحدود المغربية الإسبانية، مقابل استيراد حوالي 24 في المائة فقط.

وتشير الأرقام الصادرة عن المؤسسة الإسبانية إلى أن واردات الكهرباء الإسبانية من المغرب، خلال 2018، بلغت حوالي 2088 جيغاواط في الساعة. وكان المغرب وإسبانيا وقعا، على هامش زيارة العاهل الإسباني، فليبي السادس، للرباط، في فبراير الماضي، مذكرة اتفاق بين البلدين من أجل إقامة ربط كهربائي ثالث بينهما عبر مضيق جبل طارق.