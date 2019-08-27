شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: موقف سعودي إماراتي موحد لواجهة الفوضى الإيرانية - الإخوانية باليمن والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "آن الأوان لمعالجة ما حدث من أحداث مؤسفة في عدن وأبين وشبوة من خلال الحوار الهادئ والمفتوح بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية «تحالف دعم الشرعية»، لإعادة ضبط البوصلة باتجاه الهدف الأساسي المتمثل بإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي والمشروع الإيراني للهيمنة على اليمن".

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء أن "حملة التشويه التي استهدفت الدولة على خلفية هذه الأحداث، تلقت صفعة كبرى من قيادة «التحالف» السعودية التي شددت والإمارات على التعاون مع اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها لفض الاشتباك وتسريع الحوار، انطلاقاً من الحرص على الدولة اليمنية ومصالح الشعب وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه والتصدي للانقلابيين والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

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وأشارت إلى أن "موقف واحد يجسد رسوخ العلاقات بين الإمارات والمملكة، والالتزام المشترك بتوحيد الصف في مواجهة مؤامرات الفوضى الإيرانية - الإخوانية المدعومة بمرتزقة «القاعدة» و«داعش».

وتابعت "الحل دائماً بالحوار، وليس الاقتتال، لتجاوز أي خلافات يمنية داخلية. فالعدو المتمثل بالمشروع الإيراني لم يتغير، وإنما شرع مؤخراً في استغلال الأحداث لصالحه من خلال «الغزل الحوثي» مع منافقي حزب «الإصلاح الإخواني» الذي لا بد من خروجه من الصورة وإعادتها بيضاء من دون نقاط سوداء".

واختتمت «الانتقالي» كان أول المرحبين بدعوة السعودية والإمارات لوقف النار والدخول في حوار والالتزام بالشراكة مع «التحالف» في محاربة المشروع الإيراني، والحكومة اليمنية وجهت أيضاً بالتهدئة. وهذا يعني فوز الحكمة والمصلحة الوطنية، وهزيمة المتربصين من أعداء اليمن الذين يعرفون أنفسهم.