سومو: الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي لشهر تموز

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الثلاثاء، أن الشركات النفطية الهندية تلتها الشركات الصينية كانتا الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر تموز الماضي.
وأضافت سومو، أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 7 شركات، تليها الشركات الأميركية وبواقع 3 شركات"، مبينة أن "البقية توزعت على شركات بريطانية وإيطالية ومصرية وتركية وإسبانية وروسية ويونانية ويابانية وماليزية".
وتابعت، أنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مبينةً أن "أبرز الشركات العالمية التي تشتري النفط العراقي هي شركة ايني الإيطالية وشركة بي بي البريطانية وشركة جاينة اويل الصينية وشركة اوكسون موبيل الامريكية وشركة كاز بروم الروسية".
وكانت وزارة النفط قد وضعت نهاية عام 2018 آليات تسويقية لعام 2019 والتي اعتمدت على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.
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