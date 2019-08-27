مجلس الامن يعقد جلسة يوم غد بشأن العراق

ذكرت مصادر صحفية، ان مجلس الأمن في الأمم المتحدة سيعقد يوم غد جلسة تتناول الأوضاع في العراق. وقالت المصادر ان "الجلسة ستعقد غدا في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (5:00 مساءً بتوقيت بغداد)". ومن المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت إحاطة بعد بدء الجلسة بقليل. Advertisements وستقدم الممثلة الخاصة السيدة جينين هينيس-بلاسخارت إحاطة حول التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).



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