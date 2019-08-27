بالقوة الضاربة.. الصقور تستعد لمواجهة السالمية الكويتي في البطولة العربية

وقال المدرب المساعد لؤي صلاح في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي، إن "التحضيرات تجري على قدم وساق بعد المعسكر الناجح للفريق في بيروت تمكن فيه الجهاز التدريبي من تشخيص النقاط الإيجابية والسلبية في المباريات الثلاث التي خاضها الصقور أمام فرق طرابلس والنجمة والإخاء الأهلي عالية".وأضاف، أن "التدريبات شهدت تواجد اللاعبين أحمد إبراهيم وإبراهيم بايش وكرار نبيل وحسين محسن الذين لم يلتحقوا في معسكر لبنان بعد الإجازة التي منحت لهم من الجهاز الفني الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو".

وسيحتضن ملعب كربلاء الدولي، في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، بين القوة الجوية وفريق السالمية الكويتي ضمن بطولة "محمد السادس" للأندية العربية الأبطال.