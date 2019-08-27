بالقوة الضاربة.. الصقور تستعد لمواجهة السالمية الكويتي في البطولة العربية

2019-08-27 | 09:05
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أجرى فريق القوة الجوية بكرة القدم، أول وحدة تدريبية في ملعب كربلاء الثاني تحضيراً للمباراة المقبلة أمام السالمية الكويتي في بطولة "محمد السادس" للأندية العربية الأبطال.
وأضاف، أن "التدريبات شهدت تواجد اللاعبين أحمد إبراهيم وإبراهيم بايش وكرار نبيل وحسين محسن الذين لم يلتحقوا في معسكر لبنان بعد الإجازة التي منحت لهم من الجهاز الفني الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو".
وسيحتضن ملعب كربلاء الدولي، في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، بين القوة الجوية وفريق السالمية الكويتي ضمن بطولة "محمد السادس" للأندية العربية الأبطال.
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