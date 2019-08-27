العثور على جثة مهاجر عراقي في المياه البلجيكية

عثرت السلطات البلجيكية، على جثة رجل عراقي في ساحل بحر الشمال بمدينة زيبروغ.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مهاجر ميت في المياه البلجيكية.
واوضح التقرير لاذاعة والتلفزيون البلجيكي "rtbf" انه "تم العثور على جثة رجل عراقي يبلغ من العمر 47 عاماً او 48، في بحر الشمال بزيبروغ"، مبيناً ان "العراقي قد تقدم سابقاً بطلب لجوء في المانيا وكان يحاول الوصول الى بريطانيا عن طريق البحر".
واضاف "كان لديه سترة النجاة و12 زجاجة بلاستيكية (قناني ماء) وشبكة لصيد الأسماك، و يرتدي ايضا جينزين لحماية نفسه من البرد".
وقال حاكم غرب فلاندرز كارل ديكالوي، بحسب التقرير، "لا نعرف بالضبط ماحدث، لكن ربما كان يحاول الوصول الى المملكة المتحدة من تلقاء نفسه".
وأضاف ان "ملابس الرجل العراقي تظهر أنه لا يعرف المكان، لان بحر الشمال هو خطر على الحياة، و يظهر كان يائسا، لما فعل ذلك".
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