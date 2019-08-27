اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اعادة فتح شارع مهم قرب وزارة وسط بغداد . وقالت في بيان تلقت الخليج 365، إن ملاكات بلدية الكرخ وبمتابعة مباشرة من مكتب امين بغداد رفعت الكتل الكونكريتية وفتحت شارع 23 ضمن منطقة الكريمات المحلة 216 المجاور لمبنى وزارة الأشغال والبلديات العامة .



واشار الى أن الشارع يحتل مكانة واهمية بالغة كونه يربط المنطقة المذكور بمنطقة العلاوي كما ويعتبر منفذ لاهالي المحلة 216 والذي سيقوم بدوره بتسهيل حركة السير والمرور بشكل كبير.

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