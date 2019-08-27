تقرير اسرائيلي: تزايد الهجمات من غزة ضد جيشنا رداً على قصفنا للعراق

ربط موقع اسرائيلي، الهجمات على معسكرات الحشد الشعبي بالقصف الذي تعرضت له مدن اسرائيلية من غزة الفلسطينية.

وقال تقرير لموقع منتدى الاسرائيلي الناطق بالفرنسي في تقرير موسع له، ان "ابو مهدي المهندس احد قادة الحشد الشعبي، قد اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء التفجيرات التي وقعت في قواعد الحشد خلال الاسابيع الماضية".

واضاف التقرير، ان "الانفجارات التي اندلعت في هذه القواعد يمكن ان تصعد الهجمات على حدود غزة"، معللا ذلك "لمحاولة الجهاديون المسلحون منذ عدة أسابيع التسلل عبر السياج الأمني على طول الحدود، مما تسبب في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، واصابة عدد من الجنود".

وتابع "من الخطأ الاعتقاد بأن عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في المسارح العراقية والسورية لا ترتبط بأحداث على حدود غزة"، موضحا ان "الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية التي جمعتها شركة إيمج سات إنترناشيونال، التي مقرها في إسرائيل، للانفجار في قاعدة بلد بالعراق، اظهرت الأضرار الجسيمة التي سببها الانفجار وهي حاويات شحن يحتمل أن تكون تحمل ذخيرة".

وأعلن الجيش الاسرائيلي، اول امس الأحد، عن سقوط اربعة صواريخ في مناطق مفتوحة بالنقب المحتل، مبينا ان الصواريخ انطلقنت من غزة.

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يذكر أن قوات الحشد الشعبي أعلنت مؤخرا، أنها تعرضت لقصف قرب الحدود مع سوريا تم من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية بدعم أمريكي، وأسفر عن مقتل احد مقاتلي الحشد وإصابة آخر في قصف بطائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا نقطة ثابتة للواء 45 التابع للحشد في قضاء القائم بمحافظة الأنبار على الحدود مع سوريا.

كما سبقته اندلاع حرائق في مخازن للذخيرة تابعة للحشد في مناطق متفرقة من البلاد ادت الى الحاق اضرار مادية كبيرة وخسائر بشرية، فيما اكد عدد من المسؤولين ان اسرائيل وامريكا تقف وراء هذه الاعمال.

المحرر: علي ناجي/ باريس