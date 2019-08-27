ترامب: لن أعرّض الثروة الأمريكية للخطر من أجل “أحلام”

جدة - عمرو شويل بياريتس – الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن الثروة الأمريكية تستند إلى الطاقة، وإنه لن يخاطر بذلك من أجل أحلام وطواحين هواء.

جاء ذلك ردا على سؤال عن التغير المناخي بعد أن تغيب عن حضور جلسة لمجموعة السبع حول تلك القضية.

وسعى ترامب، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا، لتصوير نفسه كمدافع عن البيئة.

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وكان الرئيس الأمريكي قد انسحب في عام 2017 من اتفاقية باريس 2015 التاريخية بشأن التغير المناخي، التي تضم قرابة 200 دولة، ووصف ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بأنه “خدعة”.

وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال عن آرائه في التغير المناخي: “أشعر أن لدى الولايات المتحدة ثروة هائلة. الثروة تحت أقدامها. لقد استطعت أن أعيد الحياة لتلك الثروة.. نحن الآن منتج الطاقة الأول في العالم وقريبا سنتفوق بفارق كبير”.

وأضاف: “لن أخسر تلك الثروة، لن أخسرها من أجل أحلام أو طواحين هواء التي بصراحة لا تعمل بشكل جيد”.

وتغيب الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري عن جلسة بخصوص التغير المناخي والتنوع الحيوي في القمة، وعقد بدلا من ذلك اجتماعا ثنائيا مع كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وهون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شأن تغيب ترامب. وقال “لم يكن في القاعة لكن فريقه كان موجودا. الولايات المتحدة معنا في التنوع الحيوي ومبادرة الأمازون”.