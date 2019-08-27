مُلهم الحوثيين في قبضة الأمن اليمني

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليمنية القبض على القيادي الحوثي يحيى بن حسين الديلمي، في إحدى النقاط الأمنية المؤدية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الديلمي قبض عليه خلال عودته من خارج اليمن بوثائق سفر مزورة، ويخضع للتحقيق من قبل جهات أمنية وإن هناك عشرات من القيادات الحوثية تتعمد التنقل داخل اليمن بوثائق مزورة.

Advertisements

ولفت إلى أن القيادي الحوثي الديلمي متهم بإثارة النعرات الطائفية والتحريض على قتل الشعب اليمني في المساجد وتجنيد الأطفال والإساءة للدولة والتشجيع على الفتنة، إضافة إلى دوره في التخابر لصالح إيران والعمل مع التنظيمات والجماعات الإرهابية ومشاركته في اقتحام صنعاء ونهب وتدمير مؤسسات الدولة.

وكشفت وسائل إعلامية يمنية دور الديلمي في الانقلاب على الشرعية في اليمن بتقاريرها الإعلامية أثناء حرب دماج وعمران عام 2014 وما صدر منه من فتاوى وخطب تصنف كل من يعارض ميليشيات الحوثي الإرهابية ويواجهها في عمران وصعدة وصنعاء بأنه ملحد وهو ما دفع الميليشيات إلى إصدار بيان تدافع عنه وتصفه بأنه “ملهم” وعلم من أعلام نصرتها.

ويعتبر الديلمي أحد كبار القادة الحوثيين الذين يتخذون من المنابر والمساجد توجها لتفكيك الشعب اليمني إلى طوائف وجماعات وينشر العنصرية والتطرف والإرهاب ويشجع على قتل النفس.

ويرى مراقبون يمنيون أن اعتقال الديلمي يعد ضربة لميليشيا الحوثي التي تواصل اختطاف المدنيين وترويع عائلاتهم وإخفاء العشرات من الخطباء والدعاة اليمنيين المعتدلين.