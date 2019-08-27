الان تتابع مقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود مع العراق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران – الخليج 365 أفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية بمقتل عنصر من الحرس الثوري، قرب الحدود مع العراق. وأوضحت الوكالة أن أحد عناصر الحرس الثوري لقي حتفه في هجوم بمدينة بيرانشهر الحدودية، بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن منفذي الهجوم أو طبيعته.

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