البرازيل ترفض مساعدات مجموعة السبع لإخماد حرائق الأمازون

رفضت البرازيل ليل الإثنين الثلاثاء المساعدات المقدمة من دول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الأمازون، مع إبلاغ مسؤول برازيلي كبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاكتفاء برعاية "بلاده ومستعمراته".



وأفاد أونيكس لورنزوني كبير موظفي إدارة الرئيس البرازيلي البرازيلي جاير بولسونارو موقع "جي 1" الإخباري "نقدّر (العرض) لكنّ ربما هذه الموارد مناسبة أكثر لإعادة تشجير أوروبا"، في إشارة إلى تعهد بمبلغ 20 مليون دولار تم تقديمه في قمة مجموعة السبع فرنسا لمحاربة حرائق الغابات.

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