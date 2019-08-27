الرئيس اللبناني: الهجوم الإسرائيلي "إعلان حرب"

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، الهجوم بطائرة إسرائيلية دون طيار، على موقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حليفه السياسي حزب الله، بمثابة "إعلان حرب".



وأبلغ عون منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبتيش، أن ما حصل "بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا في الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا"، حسب بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة.

والأحد قبل الفجر، سقطت طائرة استطلاع دون طيار في الضاحية الجنوبية، وانفجرت الثانية في الهواء، طبقاً للجيش اللبناني.

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واتهم حزب الله والجيش إسرائيل التي لم تعلق على ذلك.

وأعرب الرئيس اللبناني عن خشيته من أن "تؤدي اعتداءات إسرائيل إلى تدهور الأوضاع، خاصةً إذا تكررت ووضعت لبنان في موقع الدفاع عن سيادته".

وتابع "لا نقبل أن يهددنا أحد باي طريقة علماً أننا شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب".

ولاحظ عون أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية، وعلى منطقة قوسايا، يخالفان الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 1701 وما يسري على لبنان في مندرجات هذا القرار الدولي، يجب أن ينطبق على إسرائيل أيضاً".

وأضاف سبق أن كررت أن لبنان لن يطلق أي طلقة واحدة من الحدود، ما لم يكن ذلك في معرض الدفاع عن النفس، وما حصل أمس يتيح لنا ممارسة هذا الحق.