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قمة روسية تركية لبحث الشأن السوري

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وكالات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قمة روسية تركية لبحث الشأن السوري

كتب

وكالات_الخليج 365

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي استهدفت فيه الغارات الجوية للنظام السوري محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون والتي أعلنت موسكو وأنقرة إقامة منطقة منزوعة السلاح فيها.

 

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ويأتي الاجتماع في موسكو بعد يوم واحد من تصريح أردوغان بأن تركيا مستعدة لإرسال قوات برية إلى شمالي سوريا "في وقت قريب جدًا" من أجل الحفاظ على أمن حدودها.

 

ويهدد تصاعد العنف في إدلب اتفاقا تم التوصل إليه في سبتمبر(أيلول) بين روسيا وتركيا، المؤيدة لبعض الجماعات المتمردة، بإقامة منطقة عازلة.

 

ومن المقرر أن يحضر أردوغان عرضا جوياً في موسكو، ضمن معرض يقام كل عامين لاستعراض صناعة الطيران الروسية.

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