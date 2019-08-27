الكرملين: أردوغان في موسكو اليوم بزيارة عمل قصيرة

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، سيناقش مع نظيره التركي، ​رجب طيب أردوغان​، اليوم في ​موسكو​، التعاون بين البلدين في المجال العسكري - التقني.

وأعلن ​الكرملين​، ان "الرئيسين سيناقشان مسائل مواصلة تطوير التعاون الروسي التركي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية-التقنية والإنسانية، بالإضافة إلى النواحي الحيوية للقضايا الدولية والإقليمية".

وسيحضر أردوغان خلال زيارته، معرض "ماكس-2019" الدولي الـ14 للطيران الذي يقام بضواحي العاصمة الروسية.

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