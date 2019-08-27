مسؤول أميركي: سنختبر التزام الحكومة السودانية بحقوق الإنسان

أعلن مسؤول أميركي أن ​الولايات المتحدة​ ستختبر التزام ​الحكومة​ ​السوداني​ة الانتقالية ​الجديدة​ بحقوق الإنسان و​حرية التعبير​ وتسهيل دخول المهام الإنسانية، قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكر المسؤول في ​وزارة الخارجية​ الأميركية في تصريح للصحفيين، أنه "بينما سيكون رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسية"، موضحا انه "سيتعين أيضا على الدبلوماسيين الأميركيين التعامل مع الفريق أول ​محمد حمدان​ دقلو المعروف باسم حميدتي، النائب السابق لرئيس ​المجلس العسكري​ الذي يقود قوات الدعم السريع".