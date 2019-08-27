رعى وزير الزراعة حسن اللقيس إطلاق مشروع تقييم أسطول الصيد البحري والمعدات التابعة له في لبنان، نظمته "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية.
وسيؤمن المشروع، بناء على طلب من وزارة الزراعة، المساعدة التقنية للحكومة اللبنانية عبر برنامج التعاون الفني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بخية إجراء تقييم دقيق لأسطول الصيد البحري والمعدات التابعة له من خلال تعداد وطني شامل للأسطول البحري.
ويهدف المشروع إلى تحسين سبل عيش الصيادين من خلال الدعم التقني المقدم من "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة، بإعتماد الصيادين على الصيد المسؤول ما يساعد على إستدامة هذا المورد من حيث النوعية والكمية للسمك المصطاد.
كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس رعى إطلاق مشروع تقييم أسطول الصيد البحري والمعدات التابعة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.