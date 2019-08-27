اللقيس رعى إطلاق مشروع تقييم أسطول الصيد البحري والمعدات التابعة له

رعى وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ إطلاق مشروع تقييم أسطول ​الصيد​ البحري والمعدات التابعة له في ​لبنان​، نظمته "​الفاو​" بالتعاون مع ​وزارة الزراعة​ اللبنانية.

وسيؤمن المشروع، بناء على طلب من وزارة الزراعة، المساعدة التقنية للحكومة اللبنانية عبر برنامج التعاون الفني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بخية إجراء تقييم دقيق لأسطول الصيد البحري والمعدات التابعة له من خلال تعداد وطني شامل للأسطول البحري.

ويهدف المشروع إلى تحسين سبل عيش الصيادين من خلال الدعم التقني المقدم من "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة، بإعتماد الصيادين على الصيد المسؤول ما يساعد على إستدامة هذا المورد من حيث النوعية والكمية للسمك المصطاد.