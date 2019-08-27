توقيف أحد أخطر رؤساء العصابات المتخصصة بسرقة سيارات حديثة الصنع

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ انه نتيجةً للمتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، التي استمرت لمدة تقارب ثلاثة أشهر، وشملت محافظات ​البقاع​ و​الجنوب​ و​جبل لبنان​، تمكن ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، من الإيقاع بأحد أخطر رؤساء العصابات المتخصصة بسرقة سيارات حديثة الصنع، وبخاصةٍ من نوع "هيونداي توكسون"، ويدعى: _ ع. ش. (مواليد عام 1984، لبناني)، ملقّب بـ: "المهيوب"وذلك بتاريخ 21/8/2019، أثناء انتقاله من ​بيروت​ إلى البقاع، حيث جرى توقيفه في محلة ​ضهر البيدر​، بعد تنفيذ كمين محكم من قبل قوة من المكتب المذكور، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة العديد من السيارات نوع "هيونداي توكسون" من مناطق مختلفة من محافظات الجنوب وجبل لبنان وبيروت، وبتهريبها إلى داخل ​الأراضي السورية​، بالإشتراك مع آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم. كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب /7/ ملاحقات عدلية، بجرائم: تأليف عصابة بقصد السرقة وسرقة سيارات. والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.