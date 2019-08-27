إيهاب حمادة: مستقبلنا الحقيقي نبنيه بتعزيز المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​إيهاب حمادة​، أن "كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يؤسس لمرحلة جديدة سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى المنطقة"، مؤكدا خلال رعايته حفل تكريم ​الطلاب​ الناجحين في ​الإمتحانات الرسمية​ والذي نظمته بلدية قليا في ​البقاع​ الغربي،"أن مستقبلنا الحقيقي هو في المدرسة الرسمية وهذا لا ينقص من قيمة المدرسة الخاصة ولا من نظرتنا إليها، ولكننا إذا أردنا أن نؤسس لأبناءنا على نحو متكامل ينسجم مع أوضاعنا المادية والإقتصادية وهذه الظروف التي نعيشها، فإننا من خلال تعزيز المدرسة الرسمية و​الجامعة اللبنانية​".

وفي ختام الاحتفال، وزّع حمادة ورئيس البلدية فهد عبد الله الدروع التقديرية على الطلاب الناجحين.

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