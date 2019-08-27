طقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال بينما تبقى دون تعديل يُذكر في الداخل وعلى الساحل.
الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال.
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