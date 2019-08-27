طقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال بينما تبقى دون تعديل يُذكر في الداخل وعلى الساحل.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال.