محكمة أرجنتينية ترفض طلب كيرشنر شطب قضية فساد بحقها

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بوينوس آيرس: رفضت محكمة أرجنتينية طلبًا من محامين شطب قضية فساد بحق الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر والمرشحة لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

"الخليج 365": كيرشنر البالغة 66 عامًا متّهمة بمحاباة رجل الأعمال لازارو بايز في تلزيم 52 عقدًا عامًا بقيمة 46 مليار بيزوس (1.2 مليار دولار) خلال ولايتيها الرئاسيتين بين عامي 2007 و2015 وولاية زوجها نستور كيرشنر. بدأت المحاكمة في مايو، ومن المقرر أن تستكمل في 2 سبتمبر المقبل.

تتضمن لائحة الاتهام في القضية 12 شخصًا، من بينهم بايز، والوزير السابق خوليو دي فيدو، والمسؤول الحكوميّ السابق خوسيه لوبيز.

تشير لائحة الاتهام إلى أنّ الكثير من عقود الأشغال الممنوحة في ولاية سانتا كروز كان بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية، ورغم دفع كلفتها بالكامل، إلا أنها لم تُنجز. وقبل انطلاق القضية، طالب دفاع كيرشنر تعليق المحاكمة حتى الانتهاء من التقييم المالي لهذه العقود.

قال محاميها غريغوريو دالبون لوكالة فرانس برس إنّ النتائج نشرت الاثنين "وأظهرت أنّ الاشخاص المتهمين لم يرتبكوا الجرائم التي يحاكَمون فيها". وتابع إنّ "الخبراء أكّدوا أنه لم يكن هناك تضخيم لقيمة عقود الأشغال الخمسة التي تم تقييمها".

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صرّح "المحاكمة منتهية. إنها باطلة. لا يوجد أي مضمون، وليس هناك دليل". لكنّ المحكمة الفدرالية قررت مواصلة المحاكمة، ولم يستبعد دالبون اللجوء إلى محكمة النقض أو المحكمة العليا.

وتواجه الرئيسة السابقة 12 قضية فساد. ومن أبرز هذه القضايا فضيحة "دفاتر الفساد" المتّهمة فيها كيرشنر بتلقّي رشاوى بعشرات ملايين الدولارات.

بحسب المدّعي العام كارلوس ستورنيلي فقد بلغت قيمة الرشاوى التي تلقّتها كيرشنر بين عامي 2005 و2015 نحو 160 مليون دولار. وقد تمكنت بفضل حصانتها البرلمانية من الإفلات من مذكرات التوقيف الصادرة من القاضي كلاوديو بوناديو، الذي يحقق في معظم قضايا الفساد ضدها. وهي تقول إنها ضحية اضطهاد سياسي من قبل الرئيس الأرجنتيني الليبرالي ماوريسيو ماكري.

يشار إلى أن كيرشنر مرشحة لمنصب نائب الرئيس برفقة المرشح ألبرتو فرنانديز في الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 أكتوبر.

وبات فرنانديز، الذي ألحق بماكري هزيمة كبرى في الانتخابات التمهيدية، التي تعتبر اختبارًا تمهيديًا للانتخابات الرئاسية، بات المرشح الأبرز للفوز برئاسة الأرجنتين.

