دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إنفوجرافيك: ماذا تعرف عن غابات الأمازون؟

انشغل العالم في الأيام الماضية بحرائق غابات الأمازون، والتي تعد الأكبر منذ عام 2013، حيث تجاوز عددها هذا العام حاجز الـ 72 ألف حريقًا، بزيادة تبلغ 83% عن العام الماضي.

حرائق الغابات ... الكارثة تأتي بعد حين alqiyady 1 حرائق الغابات ... الكارثة تأتي بعد حين

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وتعد غابات الأمازون المطيرة هي الأكبر على مستوى العالم، حيث تمتد مساحتها لتضم 9 دول، كما أنها تعد موطنًا لملايين الأشخاص، بالإضافة إلى آلاف الأنواع من الكائنات الحية الأخرى.

شاهد الإنفوجرافيك التالية، وتعرف على المزيد من المعلومات عن غابات الأمازون.

© alqiyady إنفوجرافيك: ماذا تعرف عن غابات الأمازون؟المزيد:

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