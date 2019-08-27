لمن تسرق الأجراس؟ شرطة النمسا تبحث عن لصوص البقر

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وتحيّر دوافع هؤلاء اللصوص السلطات، علما أن الأجراس التي توضع حول أعناق البقر "تكتسي خصوصا دلالة عاطفية بالنسبة إلى المربين"، بحسب ما قال برنهارد غوربر الناطق باسم الشرطة المحلية في تصريحات لوكالة فرانس برس.
وهو أشار إلى أنها المرة الأولى التي تسجّل فيها حوادث من هذا القبيل في تيرول.
وتقدّر قيمة الجرس الواحد بحوالى 500 يورو.
وقد سرقت سبعة أجراس الجمعة والسبت من أبقار تابعة لمواشي مختلفة ترعى على علوّ أكثر من ألف متر، بعد سرقة ثلاثة أجراس في مطلع آب/أغسطس من مرعى آخر.
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