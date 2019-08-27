شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب تطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات لمنع تداول الأدوية المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتفعيل دور التفتيش الصيدلى على الصيدليات فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لمنع بيع أو تداول أى أدوية مغشوشة وغير صالحة.

وشدد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة تشديد الرقابة على جميع الصيدليات والتأكد من عدم وجود أى أدية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من أى أضرار.

ودعا النائب عبد المنعم شهاب، المواطنين لإبلاغ وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والجهات المعنية فى حالة اكتشاف وجود أى أدوية مغشوشة فى أى صيدلية.

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جدير بالذكر، أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، حذرت فى منشورها الذى حمل رقم «32» لعام 2019 من "غش تجارى من بودرة للمضاد الحيوى"، وأوضحت أن اسم المستحضر «Wouncure topical powder 10 gm»، إنتاج إحدى شركات الأدوية، وشددت على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من كافة التشغيلات المنتجة بعد تاريخ مارس 2017 .

وشددت الإدارة على نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم.