البيت الأبيض: السيدة الأولى لم تلتق سراً كيم

أصدر البيت الأبيض بياناً، أوضح فيه تصريحاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار فيه إلى أن زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التقت سراً بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لافتاً إلى أنه لم تحدث مثل هذه الاجتماعات.

وكان ترامب قد قال، خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إن السيدة الأولى "تعرفت على كيم جونج أون".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام، في بيان إن ترامب "يأتمن زوجته على أسرار العديد من القضايا" بما في ذلك علاقته مع كيم.

يأتي هذا التوضيح في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الشمالية سلسلة جديدة من اختبارات الصواريخ خلال الأشهر الأخيرة، وآخرها يوم السبت الماضي، عندما تم إطلاق صاروخين في البحر قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

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وتحاول بيونج يانج وواشنطن حالياً استئناف المحادثات المتوقفة حول برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية.

وكان ترامب قد التقى كيم في يونيو الماضي في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف المحادثات.