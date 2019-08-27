إزالة إعلانات مناهضة للهجرة في كندا

قالت شركة إعلانات كندية إنه يجري إزالة لوحات إعلانية ضخمة مناهضة للهجرة في أنحاء البلاد، بعد انتقادات علنية والتماسات عديدة ضدها. وكانت الإعلانات قد أُطلقت دعماً لماكسيم بارنيه زعيم الحزب الشعبي الكندي اليميني الصغير المناهض للهجرة، ودعت لوقف الهجرة الجماعية لكندا. وركز بارنيه (56 عاماً) على الحد من الهجرة وحماية ما يصفها بالقيم الكندية. Advertisements اقرأ أيضاً... ارتفاع عدد طالبي اللجوء في كندا ثلاثة أضعاف خلال عامين وتجري كندا الانتخابات العامة في 21 أكتوبر، وأظهرت استطلاعات للرأي أن قضية الهجرة تحظى بتأييد واسع. وذكر تقرير لمركز "بيو" للأبحاث نشر في التاسع من أغسطس، أن الكنديين من بين أكثر الشعوب في العالم تأييداً للهجرة.

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