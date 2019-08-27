شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أردوغان يتهمه بالانقلاب على حكومة أوغلو في 2016 والان مع التفاصيل

كشف قيادي سابق في حزب الرئيس التركي أن أحمد داوود أوغلو اضطر إلى تقديم استقالته بسبب الضغوط التي مارسها رئيس البلاد عليه، واصفاً ما حدث بـ"الانقلاب".

وأكد المستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية، سلجوق أوزداغ، في حوار عبر يوتيوب، إلى أن أوغلو اضطر للاستقالة من رئاسة الوزراء ورئاسة حزب العدالة والتنمية في 2016، واصفاً ضغوط أردوغان عليه للاستقالة بـ"الانقلاب"، حسب ما ذكره تقرير لموقع "زمان" التركي.

وقال أوزداغ إن أردوغان ورفاقه هم من انقلبوا على أوغلو، أردوغان كان يريد أن يتولى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب في الوقت نفسه ولم يتفق مع السيد داود أوغلو في العديد من القضايا".

وأضاف أوزداغ أن "الاختلاف الآخر كان يكمن قانون الشفافية. أي القانون الذي يمنع السرقة والفساد وتلقي الرشاوى. الأمر الذي لم يحظ قبولاً لدى أردوغان ورجاله".