شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. بورصة قطر تواصل أداءها السلبي والان مع التفاصيل

واصلت بورصة قطر أداءها السلبي، مبددة مكاسبها الصباحية لتنهي تعاملات الاثنين، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.26 بالمائة ليصل إلى النقطة 9791.73، فاقداً 25.94 نقطة عن مستويات أمس الأحد.

وانتعشت التداولات، إذ صعدت السيولة إلى 247.07 مليون ريال، مقارنة بـ144.97 مليون ريال بالأمس، كما قفزت الكميات عند 94.58 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 60.51 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وشهدت التداولات تراجع قطاعات البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، فيما ارتفع التأمين، والاتصالات، والبضائع، والنقل.

وهبط البنوك بنسبة 0.65 بالمائة، متأثراً بانخفاض 7 أسهم أبرزها الوطني – أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 0.99 بالمائة.

وتراجع الصناعة 0.48 بالمائة، لهبوط 8 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجين بالقطاع على رأسها المستثمرين متصدر القائمة الحمراء بـ3.05 بالمائة، إلى سعر 1.910 ريال هو الأدنى منذ الإدراج.

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وتجاهل قطاع الصناعة تصدر سهم مسيعيد الارتفاعات بنسبة 3.92 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع التأمين 0.74 بالمائة، مدعوماً بنمو 3 أسهم تقدمها العامة بـ3.45 بالمائة.

وحول أنشط التداولات، تصدر المتحدة المنخفض 1.45 بالمائة الكميات بـ20.59 مليون سهم، فيما جاء الريان على رأس السيولة بـ32.87 مليون ريال، منخفضاً 0.29 بالمائة.

وتأثرت بورصة قطر اليوم بعدة أسباب أبرزها التوترات العالمية بشأن الحرب التجارية والتي تضاربت التصريحات حولها، إذ أعلن البيت الأبيض أمس الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يندم لعدم رفع التعريفات على الصين أكثر.

ويترقب المساهمون في البورصة القطرية تنفيذ المراجعة الربع سنوية لمؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة "مورجان ستانلي سابقاً" ابتداءً من إغلاق يوم غداً الثلاثاء الموافق 27 أغسطس/ آب 2019، والتي تضمنت خروج استبعاد الشركة القطرية للصناعات التحويلية من مؤشر الشركات الصغيرة، دون إدخال شركة بديلة.