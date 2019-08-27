شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي وميركل يتفقان على منع امتلاك إيران سلاحا نوويا والان مع التفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على منع امتلاك إيران سلاحا نوويا.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غربي فرنسا (24- 26 أغسطس/آب الجاري)، وفق وكالة رويترز.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى وجود اتفاق بين دول مجموعة السبع حول الشأن الإيراني، دون تفاصيل.

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بدورها، أكدت ميركل أنها أجرت محادثات وصفتها بـ"المثمرة" مع ترامب، مشيرة إلى أن هناك المزيد لمناقشته بخصوص الشأن الإيراني.

وانطلقت، السبت، قمة قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى في منتجع بياريتس الراقي جنوب فرنسا، والتي يتابعها بدقة الرأي العام العالمي الذي ينتظر منهم حلولا عملية للأزمات التي تهز العالم من الحرب التجارية إلى إيران وحرائق الأمازون.

وسادت توقعات بأن تكون أجواء القمة مشحونة مع قادة تختلف آراؤهم تماما حول الملفات الكبرى العالمية وقوات أمن في حالة تأهب قصوى لمواجهة "المعارضين" وتهديد حصول تجاوزات.

ومن المقرر أن تشهد قمة مجموعة الـ7 خلال انعقاد آخر جلساتها، الإثنين، مناقشة قضية التغير المناخي، التي قد تكون موضع خلافات بين أعضاء المجموعة، لا سيما نفور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصفقات متعددة الأطراف التي تتعلق بالقضايا البيئية، خشية من إمكانية تقييد الاقتصاد الأمريكي.