شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون والرئيس الأمريكي يتفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي والان مع التفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماع مجموعة السبع، أنه سيعمل بكل قوة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي بخلاف وقف التجارب الصاروخية.

من جانب آخر، أكد ماكرون أن إيران في حاجة إلى الالتزام بتعهداتها وتغيير سلوكها العدواني في منطقة الخليج.

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وقال ماكرون إن "المناقشات التي أجريناها مع الرئيس الأمريكي بشأن إيران كانت مثمرة للغاية.. وهيّأنا الظروف لعقد اجتماع بين ترامب وروحاني لوقف التصعيد".

وردا على اللقاء المقترح بين الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني، أوضح ترامب أن اللقاء يجب أن يتم في حالة توفر الظروف الصحيحة.

وقال ترامب، إن إيران ترغب في التوصل لاتفاق سريع بسبب انهيار اقتصادها ووصول التضخم لديها لمستويات قياسية.

وفيما يخص اجتماع مجموعة السبع، أوضح ماكرون أن الاجتماعات كانت مثمرة للغاية، وأن الرئيس الأمريكي أظهر عزيمته في التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، بخلاف نزع فتيل الأزمة مع كوريا الشمالية. ‎