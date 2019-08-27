البنتاغون يعلق على تفجيرات مخازن العتاد بالعراق

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أي دور للولايات المتحدة في تفجيرات مستودعات الحشد الشعبي بالعراق، مؤكدة أن جميع الاتهامات لها بهذا الصدد باطلة.

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، ان "القوات الأمريكية لم تقم بقصف أو أي هجمات أخرى أدت إلى تفجير مستودعات ذخيرة في العراق".

واضافت ان "الحديث هنا على العكس، خاطئ ومضلل ومثير للاشمئزاز"، مؤكدة على أن "واشنطن تدعم سيادة العراق".

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تصريحات البنتاغون هذه تأتي بعد اتهامات من الحشد الشعبي العراقي للولايات المتحدة، بإدخال 4 طائرات مسيرة إسرائيلية لاستهداف مقرات عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة لقوات الحشد.

يذكر أن قوات الحشد الشعبي أعلنت مؤخرا، أنها تعرضت لقصف قرب الحدود مع سوريا تم من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية بدعم أمريكي، وأسفر عن مقتل احد مقاتلي الحشد وإصابة آخر في قصف بطائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا نقطة ثابتة للواء 45 التابع للحشد في قضاء القائم بمحافظة الأنبار على الحدود مع سوريا.

كما سبقته اندلاع حرائق في مخازن للذخيرة تابعة للحشد في مناطق متفرقة من البلاد ادت الى الحاق اضرار مادية كبيرة وخسائر بشرية، فيما اكد عدد من المسؤولين ان اسرائيل وامريكا تقف وراء هذه الاعمال.