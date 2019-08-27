زعيمة هونج كونج عن عنف الاحتجاجات: أصبح أكثر خطورة

اعتبرت كاري لام، زعيمة هونج كونج، الثلاثاء، أن ازدياد العنف في الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ ثلاثة أشهر، أصبح أكثر خطورة.



وقالت لام المدعومة من بكين، إنها واثقة بقدرة حكومة المدينة على معالجة الاضطراب، مشيرة إلى أنها لن تفقد الأمل في فرص بناء منصة للحوار.

وأشارت إلى أن الوقت غير ملائم لفتح تحقيق مستقل في الأزمة، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وتعد هذه أول تصريحات علنية لزعيمة هونج كونج منذ تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، عندما استخدمت الشرطة مدفعاً للمياه، وأطلقت قنابل الغاز على المحتجين الذين رشقوها بالحجارة وبالقنابل الحارقة.

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وتشهد المدينة الخاضعة للحكم الصيني أكبر أزمة سياسية منذ تسليمها لبكين في عام 1997، وأطلقت سلطات الحزب الشيوعي تحذيراً واضحاً بأن من الممكن استخدام القوة لوقف العنف.





وقالت الحكومة، الإثنين، إن العنف يدفع هونج كونج إلى شفا خطر كبير بعد اشتباكات مطلع الأسبوع التي شهدت أول واقعة إطلاق نار وإلقاء القبض على 86 شخصاً بينهم صبي يبلغ من العمر 12 عاماً.

وتصاعدت الاحتجاجات في يونيو/حزيران الماضي، بسبب مشروع قانون معلق حالياً كان سيسمح بتسليم مطلوبين إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكمتهم.



