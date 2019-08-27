كاترين بانزا سامبا تصل الخرطوم ضمن وفد نسائي تزور للبلاد هذه الايام

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
استقبلت بمطار الخرطوم فجر أمس د. مريم المنصورة نائبة رئيس حزب الأمة القومي للاتصال السياسي و العلاقات الخارجية؛ السيدة كاترين بانزا سامبا الرئيسة السابقة لجمهورية أفريقيا الوسطى، و السيدة مستشارتها بحضور السفير بلعيش سفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، و التي وصلت بالسلامة فجر امس في مقدمة الوفد الرفيع الأفريقي النسوي الذي تقوده السيدة بنتا ديوب المبعوثة السامية لشئون المرأة و الأمن للاتحاد الأفريقي.
السيدة ديوب والفضليات بقية عضوات الوفد يمكثن في السودان حتى يوم 30من اغسطس الجاري. و يضم الوفد برلمانيات و وزيرات من عدد من الدول الأفريقية: موريتانيا، جنوب أفريقيا، و زائير (بجانب السنغال التي منها السيدة ديوب، و جمهورية أفريقيا الوسطى). و قد تحمسن جميعهن للحضور للسودان للتلاقي مع النساء السودانيات و التعرف إليهن بعد الأدوار البطولية و الفعل الأسطوري الذي قامت به نساء السودان، خاصة ما ظهر في كل وسائط الإعلام و الشاشات خلال ثورة ديسمبر المجيدة
و ستجري قيادات المرأة الأفريقية العديد من اللقاءات و الاجتماعات مع مسئولي الدولة في المجلس السيادي و السيد رئيس الوزراء، و أعضاء المجلس المركزي القيادي و تنسيقية قوى الحرية و التغيير، و لجان المقاومة و الأحياء، و القيادات الشبابية و النسوية و أسر الشهداء.
كما ستلقي السيدة ديوب و رفيقاتها الفضليات محاضرة صباح الأربعاء 28/8 بجامعة الأحفاد للبنات.
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