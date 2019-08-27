قوى الحرية تتوافق على 6 وزراء في الحكومة الانتقالية

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

بسياج من السرية التامة تحيط قوى إعلان الحرية والتغيير الاجتماع المنعقد بدار حزب الامة القومي، بامدرمان، منذ صباح اليوم، لحسم مرشحيها للوزارات في الحكومة الانتقالية.



وقالت مصدر عليم لــ"السودان نيوز" أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إستعجل قوى الحرية والتغيير بتسليم قائمة مرشحيها صباح غد الثلاثاء.

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وكشف المصدر الذي فضل حجب أسمه أن لجنة الترشيحات والمجلس المركزي لقوى التغيير توافقا على (6) مرشحين بشكل حاسم لعدد من الوزارات من بينها المالية والخارجية والطاقة والتعدين.

وأضافت أن فصائل قوى الحرية ملتزمة بتسليم قائمة مرشحيها لرئيس الوزراء حسب المعايير المتفق عليها والتي تقوم على الكفاءة والوطنية والاستقلالية.

ومن المزمع اعلان الحكومة الانتقالية رسميا في الثامن والعشرون من أغسطس ، الجاري حسب الجداول الزمنية لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية المتفق عليها في الوثيقة الدستورية.

وشدد رئيس الوزراء "حمدوك"، على إختيار الوزراء وفق المعايير التي وضعتها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وتعتمد بالأساس على الكفاءات والخبرات.