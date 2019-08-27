الادعاء الأميركي يطلب الإعدام لمنفّذ هجوم كنيس بيتسبرغ

طالبت ​النيابة العامة​ الأميركية بإنزال ​عقوبة الإعدام​ بحق لرجل متهم بقتل 11 يهوديًا داخل كنيس بمدينة بيتسبرغ قبل عام، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية.

وكان روبرت باورز اقتحم في 27 تشرين الأول الفائت في بيتسبرغ في ولاية ​بنسلفانيا​ كنيس "شجرة ​الحياة​" أثناء مراسم دينية، وراح يطلق النار على من بداخله.

ووجّهت السلطات إلى باورز (46 عاماً) 63 تهمة من بينها ارتكاب جرائم كراهية والقتل والشروع في القتل.

كما تتضمن لائحة الاتهام تهما تتعلق بإعاقة ممارسة شعائر دينية بارتكاب أفعال القتل والشروع في القتل أدت إلى الموت وأخرى تتعلّق باستخدام سلاح ناري لارتكاب ​جرائم قتل​.

وقدّم الادعاء "مذكرة لطلب عقوبة الإعدام" في ​محكمة​ في منطقة بنسلفانيا. وقال إنّه "في حال تمت إدانته، هناك ما يبرر عقوبة الإعدام". وانكر باورز التهم الموجهة إليه. ولم يحدد موعد للمحاكمة بعد.

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