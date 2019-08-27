نفت وزارة الدفاع الأميركية "​البنتاغون​"، أي دور للولايات المتحدة في ​تفجير​ات مستودعات ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​، مؤكدة أن جميع الاتهامات لها بهذا الصدد باطلة. وذكر بيان صادر عن البنتاغون، ان "​القوات الأميركية​ لم تقم بقصف أو أي هجمات أخرى أدت إلى تفجير مستودعات ذخيرة في العراق، والحديث هنا على العكس، خاطئ ومضلل ومثير للاشمئزاز"، مؤكدة أن ​واشنطن​ تدعم سيادة العراق.

تصريحات البنتاغون هذه تأتي بعد اتهامات من الحشد الشعبي العراقي للولايات المتحدة، بإدخال 4 طائرات مسيّرة إسرائيلية لاستهداف مقرات عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة لقوات الحشد.

يذكر أن قوات الحشد الشعبي أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تعرضت لقصف قرب الحدود مع ​سوريا​ تم من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية بدعم أميركي، وأسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي الحشد وإصابة آخر في قصف بطائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا نقطة ثابتة للواء 45 التابع للحشد في قضاء القائم بمحافظة الأنبار على الحدود مع سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: لا دور للقوات الأميركية في انفجارات مستودعات الذخيرة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.