حنكش: بعد الإعتداء على سيادة البلد نحمل لبنان الرسمي مسؤولية الرد والتصرف

لفت النائب ​الياس حنكش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بعد الإعتداء على سيادة البلد وخرق الـ1701 نحمل ​لبنان​ الرسمي مسؤولية الرد والتصرف بما فيه مصلحة اللبنانيين وأمنهم وإستقرارهم، ويحفظ كرامتهم من دون تهور وحماسة أو مزايدات. البلد ما بيحمل "مغامرات"، بالكاد مهدايين".

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