ماريو عون: موقف لبنان الرسمي الدفاع عن نفسه بواسطة جيشه بوجه الاعتداءات الاسرائيلية

أعلن عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​ماريو عون​، "ان من الطبيعي ان يعلن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، ان من حق لبنان الدفاع عن نفسه في وجه الاعتداءات ال​اسرائيل​ية المستمرة"، ولفت الى "ان لبنان ملتزم ب​القرار 1701​ في حين ان اسرائيل هي من يخرقه دائماً، والتعدي يلزم لبنان بالرد على الاعتداءات الاسرائيلية والدفاع عن نفسه من ضمن معادلة ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​."

ولفت النائب عون في حديث اذاعي، الى ان "وفي حال تهديد امن لبنان الداخلي، من الطبيعي ان نرد اليوم على الخرق الاسرائيلي الاخير في ​الضاحية الجنوبية​، والرد سيكون موجعاً،" مشددا على "ان مجلس الدفاع الاعلى الذي دعا الرئيس عون الى انعقاده اليوم في ​قصر بيت الدين​، سيأخذ القرارات اللازمة في هذا الاطار"، وشدد على "ان هذه الاعتداءات وما يمكن ان يليها من رد عسكري مهما كانت درجته، يمكن ان ينزلق الى عملية اكبر يحاول لبنان تجنبه"، مشيرا الى "ان موقف لبنان الرسمي هو الدفاع عن نفسه بواسطة جيشه".