النشرة: حال من الترقب على الحدود وتحليق شبه متواصل للطيران التجسسي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا انه يسود على الحدود بين لبنان واسرائيل لليوم الثاني على التوالي حال من الترقب والحذر الشديدين يتخلله من وقت لآخر تحليق شبه متواصل للطيران التجسسي الاسرائيلي من نوع MK من دون طيار في سماء البقاع الشرقي حيث نفذت هذه الطائرات خلال الليل الفائت وحتى فجر اليوم العديد من الطلعات الاستكشافية على ارتفاعات منخفضة فوق قرى العرقوب وحاصبيا وصولا حتى المرتفعات الغربية لجبل الشيخ.
ولوحظ ان الجيش الاسرائيلي وضع قواته في المواقع الأمامية المتاخمة للقرى المحررة في حالة استنفار حدّ خلالها من الدوريات اليومية المعتادة بمحاذاة السياج الحدودي على طول الخط التقني انطلاقا من محاور الوزاني غربا وحتى مرتفعات جبل الشيخ شرقا مرورا بالغجر والعباسية. وفي الجانب اللبناني تسجل حركة ناشطة ونقاط مراقبة للدوريات المؤللة المشتركة بني الجيش واليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع وتحسبا لأي طارئ".
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