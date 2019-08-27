النشرة: حال من الترقب على الحدود وتحليق شبه متواصل للطيران التجسسي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا انه يسود على الحدود بين لبنان و​اسرائيل​ لليوم الثاني على التوالي حال من الترقب والحذر الشديدين يتخلله من وقت لآخر تحليق شبه متواصل للطيران التجسسي الاسرائيلي من نوع MK من دون طيار في سماء ​البقاع​ الشرقي حيث نفذت هذه الطائرات خلال الليل الفائت وحتى فجر اليوم العديد من الطلعات الاستكشافية على ارتفاعات منخفضة فوق قرى ​العرقوب​ وحاصبيا وصولا حتى المرتفعات الغربية ل​جبل الشيخ​.

ولوحظ ان ​الجيش الاسرائيلي​ وضع قواته في المواقع الأمامية المتاخمة للقرى المحررة في حالة استنفار حدّ خلالها من الدوريات اليومية المعتادة بمحاذاة ​السياج الحدودي​ على طول الخط التقني انطلاقا من محاور ​الوزاني​ غربا وحتى مرتفعات جبل الشيخ شرقا مرورا ب​الغجر​ و​العباسية​. وفي الجانب اللبناني تسجل حركة ناشطة ونقاط مراقبة للدوريات المؤللة المشتركة بني الجيش واليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع وتحسبا لأي طارئ".